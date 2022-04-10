كل ما تود معرفته عن قمة مانشستر سيتي وليفربول

2022/04/10 | 10:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحل فريق ليفربول ضيفًا على خصمه مانشستر سيتي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.ويلتقي الفريقان في قمة منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البطولة، على ملعب الاتحاد.وتأتي أهمية تلك المباراة من وضع الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر مانشستر سيتي حاليًا برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن […]

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