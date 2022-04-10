أوكرانيا توافق على 9 ممرت إجلاء إنسانية من شرق البلاد

2022/04/10 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، الأحد، إن كييف وافقت على استخدام تسعة ممرات إنسانية لمساعدة الناس على الهروب من القتال العنيف في شرق البلاد، بما في ذلك عبر السيارات الخاصة من مدينة ماريوبول.

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