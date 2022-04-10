الدفاع الروسية: تدمير مقر قيادة لكتيبة “دنيبرو” الأوكرانية القومية

2022/04/10 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قواتها بصواريخ عالية الدقة مطلقة من البحر مقر قيادة وموقع انتشار قوات لكتيبة “دنيبرو” الأوكرانية القومية في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

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