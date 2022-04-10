إعادة فتح جسر الطابقين امام حركة المركبات

2022/04/10 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعادت القوات الامنية، اليوم الاحد، فتح جسر الطابقين باتجاه الكرادة امام حركة المركبات.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية اعادت فتح جسر الطابقين باتجاه الكرادة امام حركة المركبات".وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها بالقرب من مصفى الدورة النفطي جنوبي العاصمة بغداد احتجاجا على رفع أسعار النفط.

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