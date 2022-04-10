2022/04/10 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

اعلن الأمن الوطني، اليوم الاحد، القاءه القبض على (5) من أخطر المطلوبين قضائياً في ميسان.

وقال بيان للامن الوطني تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان تمكنت من القبض على أربعة من أخطر المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية وجنائية مختلفة من ضمنها الاعتداء المسلح على مباني الشركات النفطية وابتزازها إضافة إلى التهريب والتزوير وجرائم القتل العمد".

وأشار الى عملية امنية أخرى "تم من خلالها استدراج تاجر للمخدرات بكمين محكم والقبض عليه وضبط (2) كغم من مادة الكرستال كانت بحوزته".

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