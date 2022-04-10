استنفار أمني لتعقب مرتبكي هجوم شمال المقدادية

2022/04/10 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمنى، اليوم الاحد، عن استنفار الاجهزة الامنية في قاطع شمال قضاء المقدادية بديالى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "داعش تعرض لنقطة مرابطة امنية لطوارئ الشرطة ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس أسفر عن استشهاد شرطي واصابة اثنين اخريين في اول خرق أمنى منذ شهر في قاطع زراعي مترامي شهد استقرار نسبي في الاسابيع الماضية".

واضاف ان "الاجهزة الامنية في حالة استنفار وبدأت فرق قتالية في عمليات تمشيط محدودة الاهداف في البساتين الزراعية القريبة من موقع الهجوم ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية"، لافتا الى ان "الاستنفار يأتي كإجراء وقائي لتنفيذ عمليات امنية لتعقب الجناة".

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