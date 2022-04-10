الأُسطى إسلام … عظمةُ امرأة مصرية - فاطمة ناعوت

2022/04/10 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت صادفتني هذه الحكاية الجميلة على صفحة فيس بوك دون توقيع أو توثيق.



وسواءً كانت حقيقةً أم من نسج خيال كاتبها؛ أحببتُ أن أقصَّها عليكم لما فيها من عظمة وإلهام لشباب اليوم.



وأكتبها لكم كما وردت بالدارجة المصرية الجميلة، مع بعض الصياغة والاختصار لطولها، الذي لا يحتمله المقال.



ذهبتُ إلى بيت فتاة أحلامي لأخطبها، فسألني والدها عن والديّ، ولماذا لم يأتيا معي، فأخبرته بأنهما في رحمة الله.



“ربنا يرحمه ......





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