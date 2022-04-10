أبعدوا السياسة عن الطائفية يخرج العراق وطن وشعب مشافى ومعافى من عنق الانغلاق السياسي - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/10 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي العراق رقعة جغرافية من الأرض يطلق عليها الوطن يعيش فيه بشر من مختلف المذاهب والطوائف والأجندة والملل منذ ملايين السنين يطلق عليهم الشعب يعيشون في الأزمنة الماضية على الزراعة والحرف اليدوية في مودة ومحبة وتآخي بالرغم من وجود النعرات الطائفية التي كان يحركها ويستغلها الاستعمار والسياسيون في تلك العهود لأغراض ومصالح سياسية ذاتية إلا أنها لم تكن على ما هي الآن عليها من التعصب والتشنج والتحدي والعنف ال ......





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