2022/04/10 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه التحرر الإنساني مرحلة تحرر اجتماعي إنجازها ملقى على عاتق اليسار، باعتبار رسالته التحرر الاجتماعي .



من خلال النشاط لإنجازالمهمة يتقدم اليسار على بقية الفصائل الوطنية.



بعض فصائل اليسار ينسب نفسه للتيار الماركسي، والماركسية تنظر للسياسسة نضالا بواسطة الجماهير الواعية بمصالحها الحقة وبظروف نضالها وبهدف نضالها، وفي الأثناء تتحرر من إرث الاستلاب والاضطهاد الدهريين.



يكتسب الماركسيون النفوذ السياسي طبقا ل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف نذيب التناقضات بين نضالات توجب التحالف والوحدة؟ - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف نذيب التناقضات بين نضالات توجب التحالف والوحدة؟ - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).