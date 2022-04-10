اتحاد السلة يسمي محمد النجار مدرّباً للمنتخب الوطني

2022/04/10 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار سمى الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، المدرب محمد النجار لقيادة المنتخب الوطني تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.وقال رئيس اتحاد اللعبة حسين العميدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" اختيار الجهاز التدريبي جاء بعد التداول بين لجنة المدربين والاتحاد العراقي لكرة السلة، خلال مجموعة من الاجتماعات جرت خلال الشهر الماضي وتم الاتفاق على اختيار محمد النجار مدرِّباً للمنتخب الوطني وعقيل جاسم مساعداً".واضاف العميدي، أن" المنتخب الوطني سيباشر التدريبات بعد انتهاء منافسات الدوري الممتاز مباشرةً"، مبيناً، أن" اتحاد اللعبة اجتمع بالجهاز الفني الجديد وطلب منه وضع منهاج تدريبي لفترة شهر ونصف الشهر قادمة قبل الدخول في غمار تصفيات كأس اسيا 2025 والتي سيستهلها امام الكويت في الثاني من حزيران المقبل والمباراة الثانية امام منتخب فلسطين في الرابع من الشهر ذاته".وتابع العميدي ان" الجهاز التدريبي لديه افكار جديدة يسعى من خلالها الى الارتقاء بأداء الفريق لا سيما بعد الدعم الذي يقدمه الاتحاد لتوفير كل ما يحتاجه المنتخب لانجاح مهمته الوطنية المقبلة".

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