بدء الانتخابات في فرنسا.. أبرز من يواجه ماكرون بأحد أهم سباقات الرئاسة منذ عقود

2022/04/10 | 11:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الناخبون الفرنسيون بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، الأحد، لإجراء واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية أهمية بالبلاد منذ عقود إذ تأتي في وقت تتوجه أنظار أوروبا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وما التداعيات المحتملة له على الناتو والدول الأوروبية بش

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