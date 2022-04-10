الهيئة العامة لاتحاد الركبي تصادق على نظامها الداخلي

2022/04/10 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صادقت الهيئة العامة للاتحاد العراقي للركبي على نظامها الداخلي في الاجتماع الذي عقد بقاعة مؤسسة الاقمار التعليمية في بغداد ، وشهد الاجتماع الذي تراسه رئيس الاتحاد فريق هزاع اكتمال النصاب بحضور جميع اعضاء الهيئة العامة الى جانب الامين العام للاتحاد محمد حنون والامين المالي محمد ايمن.وقال رئيس الاتحاد فريق هزاع في بيان […]

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