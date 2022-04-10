افتتاح مكاتب الاقتراع للانتخابات الفرنسية

2022/04/10 | 11:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت استطلاعات الرأي تشير إلى فوز سهل لماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي.

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