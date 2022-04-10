قطع جسر الطابقين باتجاه الكرادة وسط العاصمة بغداد

2022/04/10 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن

القوات الأمنية قطعت جسر الطابقين من

الدورة باتجاه الكرادة وسط العاصمة

بغداد.

وقال المصدر ،، إن "القوات الأمنية قطعت

بشكل مؤقت جسر الطابقين من الدورة

باتجاه الكرادة لوج

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