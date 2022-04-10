الامن الاسرائيلي يمنع المصلين من دخول الأقصى بعد صلاة التراويح

2022/04/10 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء

اليوم السبت، المصلين من دخول المسجد

الأقصى المبارك بعد صلاة التراويح.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية،

فإن سلطات الاحتلال منعت عشرات المصلين

من دخول المسجد الأقص

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