مجلة : العراق يحتل المرتبة 52 عالميا والرابعة عربيا من حيث الناتج المحلي الاجمالي

2022/04/10 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل العراق المرتبة 52 عالميا والرابعة

عربيا من بين أكبر الدول في الناتج

المحلي الإجمالي لعام 2022، وفقا لمجلة

“CEOWORLD ” الامريكية للإحصاء.

وقالت المجلة في تقرير لها و تابعته

المستقلة، ان “أكبر خمس

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