النزاهة: ضبط مسؤولين في بلدية الحلة لإهدارهما المال العام

2022/04/10 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الأحد، ضبط مسؤولين اثنين في مديرية بلدية الحلة لإهدارهما المال العام والإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة ان ملاكات مكتب تحقيق بابل قامت بضبط مسؤول شعبة الأملاك في بلدية الحلة لوجود تلاعبٍ في محضر تخصيص 128 قطعة أرض سكنية لموظفي مديريَّة التسجيل العقاري.

وأشارت الدائرة الى ضبط مسؤول مسك سجل الحوانيت في منطقة باب الحسين بمركز المُحافظة في عملية ثانية وايقاف هدر بمبلغ 200 مليون دينار.

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