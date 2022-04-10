2022/04/10 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الأحد، القبض على 5 من أخطر المطلوبين قضائياً في محافظة ميسان.

وذكر بيان للخلية ان مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان تمكنت من القبض على أربعة من أخطر المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية وجنائية مختلفة من ضمنها الاعتداء المسلح على مباني الشركات النفطية من أجل ابتزازها إضافة إلى التهريب والتزوير وجرائم القتل العمد.

وأضاف البيان ان المفارز ذاتها تمكنت من استدراج تاجر للمخدرات والقبض عليه وضبط (2) كغم من مادة الكرستال كانت بحوزته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 من أخطر المطلوبين قضائياً في ميسان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 4 من أخطر المطلوبين قضائياً في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).