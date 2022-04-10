مصرف الرافدين يلغي شرط الكفيل في التقديم على السلف

2022/04/10 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مصرف الرافدين ،اليوم الأحد، الغاء شرط الكفيل في التقديم على سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع.

وذكر بيان للمصرف أنه تقرر الغاء شرط الكفيل في التقديم على سلف 5 مليون و10 مليون وبضمانة بطاقة الماستر كارد”.

واوضح ان “ما زاد عن 10 مليون ولغاية 25 مليون يكون بكفالة كفيل موظف واحد، اما مازاد عن 25 مليون لغاية 50 مليون يكون بكفالة كفيلين موطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً على ان يغطي 50 بالمئة من راتب مبلغ القسط والفائدة”.

وتابع البيان، ان “المصرف قرر قبولة كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لانواع السلف والقروض كافة”.

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