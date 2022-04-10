المنافذ الحدودية: ضبط 10 شاحنات مخالفة للضوابط عند مداخل بغداد

2022/04/10 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الأحد، من ضبط 10 شاحنات مخالفة للضوابط عند مداخل بغداد.

وذكر بيان للهيئة “بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للجمارك شاكر الزبيدي، تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى من ضبط (10 ) شاحنات محملة محولات كهربائية واطارات وشاشات بلازما واجزاء معمل وخشب ومواد متنوعة اخرى، مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية”.

وأضاف أن “عملية الضبط تمّت من خلال التعاون مع قسم التفتيش والرقابة الداخلية وبإسناد شرطة الجمارك واستخبارات شرطة الجمارك”.

وتابع انه “تمّت احالة جميع المخالفات الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.

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