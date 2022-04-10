2022/04/10 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، تعرض منازل المدنيين لهجوم ارهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “لا صحة لتعرض منازل المدنيين لهجوم ارهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد”.وأضاف البيان أن “ما حصل في الطارمية هو مقتل مدني داخل احد البساتين ولم تعرف حتى […]

ظهرت المقالة تأكيداً لما نشرته ايرث نيوز..



عمليات بغداد تنفي تعرض منازل المدنيين في الطارمية لهجوم ارهابي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيداً لما نشرته ايرث نيوز.. عمليات بغداد تنفي تعرض منازل المدنيين في الطارمية لهجوم ارهابي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيداً لما نشرته ايرث نيوز.. عمليات بغداد تنفي تعرض منازل المدنيين في الطارمية لهجوم ارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).