توضيح رسمي بشأن هجوم الطارمية

2022/04/10 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، توضيحا بشأن هجوم الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ما اسمته هجوم واسع على منازل المدنيين من قبل عصابات داعش الإرهابية على منطقة الطارمية شمالي بغداد واستشهاد شخص وحرق عجلة كحصيلة اولية ".وتابع البيان، "نود ان نوضح ان المعلومات الأولية تشير الى وجود حالة قتل لمواطن واحد فقط في احد بساتين منطقة الطابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، وان القوات الأمنية متواجدة لمعرفة حيثيات الحادث ان كان جنائي او عمل إرهابي وتقوم بعملية بحث وتفتيش عن القاتل، كما ننفي وجود هجوم لعناصر عصابات داعش الإرهابية في المنطقة".

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