2022/04/10 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزاملي يلتقي بالمحتجين على ارتفاع اسعار الوقود ويؤكد تريث الوزارة بالقرار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 12:09

واع/

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