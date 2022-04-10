برشلونة في مواجهة ليفانتي .. تعرف على تفاصيل اللقاء

2022/04/10 | 12:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحل فريق برشلونة ضيفًا على ليفانتي، مساء اليوم الأحد، لخوض مباراة ضمن مواجهات الدوري الإسباني “الليجا”.ويتواجه برشلونة وليفانتي في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين لليجا للموسم الجاري 2021-2022.ويفقد برشلونة خدمات قائده جيرارد بيكيه والذي تعرض لإصابة عضلية في مباراة آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.تشكيل برشلونة المتوقع حراسة […]

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