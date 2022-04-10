2022/04/10 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش لاسعادة تليق بعالميعري فخذيهكلّما غازلته حرب جديدةبتقنية عالية الَّدهاء هنا رزيقة إختزلت كل معاني السعادة بالجنس وهو الأحوج اليها .



جمالات شعر رزيقة انها تكتب بإحساس المتمرّس الذي أخذ تمرينا طويلا على العزف بآلة تصنع الحب والموسيقى معا كما كان يفعلها بتهوفن حين جعل الجمهور بأكمله يغفو من شدة التأثير العميق الذي تغلغل في النفوس .



تكمن شجاعة رزيقة في هذا المضمار الذي لايمكن أن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رزيقة بوسويلم ، وحدائق جوراس الجنسانية ..جزءٌ ثانٍ - هاتف بشبوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رزيقة بوسويلم ، وحدائق جوراس الجنسانية ..جزءٌ ثانٍ - هاتف بشبوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).