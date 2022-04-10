2022/04/10 | 12:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنرالا جديدا لتوجيه الحرب في أوكرانيا في الوقت الذي يغير فيه الجيش خططه بعد الفشل في السيطرة على العاصمة، كييف، وفقا لمسؤول أمريكي ومسؤول أوروبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا نعلم عن ألكسندر دفورنيكوف.. يد بوتين الضاربة الجديدة في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا نعلم عن ألكسندر دفورنيكوف.. يد بوتين الضاربة الجديدة في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).