صحيفة عالمية تشيد بدور كربلاء المقدسة في تنشيط السياحة في العراق بالرغم من غياب الدعم الحكومي

2022/04/10 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت صحيفة "لا ليبري LA LIBRE

[https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/2022/03/27/les-touristes-occidentaux-a-la-decouverte-de-lirak-terre-inconnue-FHHYVNI7MRHELDCUCWNITKSKMA/]"

البلجيكية شبه ا

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