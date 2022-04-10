نائب يدعو لمحاسبة الجهات التي تسببت برفع سعر الدولار

2022/04/10 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..دعا عضو مجلس النواب محمد نوري ، الأحد، البرلمان الى السعي الجاد لمحاسبة الجهات التي تسببت برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وقال نوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار رفع سعر صرف الدولار الحق ضررا بالمواطن العراقي جراء هذا القرار غير المدروس الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد […]

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