وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مقر قيادة كتيبة أوكرانية في دنيبروبتروفسك وإسقاط 8 طائرات مسيرة

2022/04/10 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير قواتها مقر قيادة لكتيبة "دنيبرو" الأوكرانية القومية في مقاطعة دنيبروبتروفسك شرق البلاد، بضربات صاروخية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال موجز صحفي عقده اليوم الأحد إنه "خلال الليل الماضي، دُمّر بصواريخ عالية الدقة مطلقة من البحر في بلدة زفونيتسكويه بمقاطعة دنيبروبتروفسك مقر قيادة وموقع مرابطة قوات لكتيبة دنيبرو القومية وصل إليه مؤخرًا تعزيزات مؤلفة من مرتزقة أجانب".

وأضاف أن "القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو، دمرت منصات إطلاق لصواريخ إس-300 تابعة للجيش الأوكراني في محيط قرية ستاروبوغدانوفكا في مقاطعة نيقولايف (ميكولايف) وفي مطار تشوغويف العسكري في مقاطعة خاركوف".

وأشار اللواء كوناشينكوف، الى "إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ثماني طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني"، لافتاً الى أن سلاح الجو قصف 86 هدفًا عسكريًا في أراضي أوكرانيا، منها مقر قيادة ومستودعا ذخيرة وثلاثة مستودعات وقود وثلاث راجمات صواريخ و49 موقعًا حصينًا وتجمعًا للآليات الحربية الأوكرانية".

وفي الاجمال، دمّر الجيش الروسي منذ بداية عمليته العسكرية في أوكرانيا يوم 24 شباط الماضي، وفقًا لإحصاءات وزارة الدفاع، 127 طائرة و98 مروحية و234 منظومة صاروخية من أطرزة "إس-300" و"أوسا" و"بوك-إم 1"، و436 طائرة مسيرة و2052 دبابة ومدرعة و232 راجمة صواريخ و894 مدفعًا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1975 مركبة عسكرية خاصة.

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