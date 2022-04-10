الإطار التنسيقي يكشف عن سبب مهم يقف وراء تصدع التحالف الثلاثي - عاجل

2022/04/10 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد القيادي في الاطار التنسيقي محمود الحياني، اليوم الاحد، أن التحالف الثلاثي بدء بالتصدع بسبب الخلافات على المناصب الحكومية.

وقال الحياني في تصريح ل(بغداد اليوم)، إن "كان يسمى التحالف الثلاثي في بداية الامر "اغلبية" ولكن تغير الحال واصبح توافقي من خلال استقطاب واستمالة بعض النواب من خارج التحالف".

وأضاف، أن "التحالف الثلاثي بدء بالتصدع وهذا ما شهدناه في اخر جلسة لاختيار رئيس الجمهورية حينما وصل عدد الاعضاء الحاضرين الى 160 نائبا"، مشيرًا الى أن "هذا التصدع هو بسبب الخلافات على المناصب والمغانم".

وتابع الحياني، ان "الإطار التنسيقي يمثل 140 نائبا في حين ان التيار يمثل 73 نائبًا فقط".

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