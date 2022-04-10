الزاملي ووزير النفط يتفقان على لقاء المحتجين على ارتفاع اسعار الوقود في البرلمان

2022/04/10 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اتفق النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، ووزير النفط احسان عبدالجبار، على عقد لقاء مشترك مع المتظاهرين بمجلس النواب لحل ازمة ارتفاع الوقود.

وقال بيان لمكتب الزاملي تلقته (بغداد اليوم)، ان "الزاملي التقى بمجموعة من المتظاهرين "الكسبة والعمال واصحاب المعامل" امام مصفى الدورة ببغداد، والذين جاءوا من مختلف المحافظات للإحتجاج على قرار وزارة النفط المتمثل برفع اسعار الوقود".

وأكد ، حسب البيان، ان "قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود وتزامنه مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخضار تأثر سلبا على حياة المواطنين وتثقل كاهلهم، وتؤدي الى زيادة كبيرة في نسب البطالة بسبب توقف المعامل، مشددا على ضرورة التوصل لحلول مدروسة ترضي المواطن واصحاب المصانع وتخفف من حالة الاحتقان الشعبي".

وأشار البيان الى ان "الزاملي اجرى مكالمة هاتفية اثناء لقاءه بالمتظاهرين مع السيد احسان عبد الجبار وزير النفط، لإيصال جميع مطالب المحتجين، حيث تم التريث بقرار زيادة اسعار الوقود، والاتفاق على عقد لقاء مشترك قريب في مجلس النواب بين وزير النفط وممثلين عن المتظاهرين بحضور السيد الزاملي، لايجاد حلول جذرية وعاجلة تنهي هذه المشكلة".

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