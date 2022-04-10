بوقت قياسي.. كشف جريمة سرقة والقبض على الجاني في بغداد

2022/04/10 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، عن جريمة سرقة عجلة وضبطها بحوزة الجاني بوقت قياسي في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام أبي غريب ضمن مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من كشف حادث سرقة عجلة نوع النترا موديل ٢٠١٨ من داخل كراج لوقوف العجلات في القضاء".

وأضافت، أن "العملية تأتي بعد ورود معلومات حول حادث السرقة من مفارزنا المنتشرة في الواجب ضمن القاطع، وعلى الفور تم التحري وجمع وتدقيق المعلومات التي أثمرت بالتوصل الى مكان العجلة وضبطها بحوزة الجاني والقبض عليه متلبساً بالجريمة في خلال أقل من ٢٤ ساعة".وأشارت المديرية الى انه "تم تدوين أقوال المتهم وصدقت قضائياً بالاعتراف بالسرقة وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

إلى ذلك، أعلنت المديرية "عن تنفيذ مفارز المديرية أوامر قبض بحق عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال (٢٤) ساعة الماضية ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".وتابعت، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم أصوليا وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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