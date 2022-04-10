عمليات بغداد تنفي تعرض منازل المدنيين في الطارمية لهجوم إرهابي

2022/04/10 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الأحد، تعرض منازل المدنيين في قضاء الطارمية لهجوم إرهابي.

وقال قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم، إن “ما حصل في قضاء الطارمية هو استشهاد مدني داخل أحد البساتين في القضاء”، مبيناً أنه “لم تعرف حتى الآن ان استشهاده تم بعمل جنائي ام ارهابي”.

واضاف انه “لا يوجد اي هجوم لعصابات داعش الارهابية على منازل المدنيين في القضاء”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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