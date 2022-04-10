كوريا الشمالية تحمل بعنف على بايدن وتصفه ب”الرجل الضعيف”

2022/04/10 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت كوريا الشمالية هجوما حادا ضد الرئيس الأميركي جو بايدن واصفة إياه بأنه رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة.

وعلقت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية على تصريحات لبايدن تحدث خلالها بسوء عن الرئيس الروسي استنادا الى معلومات لا أساس لها بحسب الوكالة قائلة ان مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات مضيفة ان مستقبل الولايات المتحدة يبدو قاتما بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة.

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