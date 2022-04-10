مكون غريب وغير موجود في الطبق الأصلي.. مصري يجرّب طبق الكُشري بطابع ألماني ببرلين

2022/04/10 | 12:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوثق مؤثر السفر المصري، محمد العفيفي، تجربة زيارته لأحد مطاعم مدينة برلين، والتي تقدم طبق كشري فريد من نوعه..فكيف يختلف عن الوجبة الأصلية المتعارف عليها في مصر؟

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