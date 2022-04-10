تحالف السيادة يلوّح بحل البرلمان ويجس نبض الشارع

2022/04/10 | 12:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لوّح تحالف السيادة، اليوم الاحد، بخيار حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.وقال النائب عن التحالف مشعان الجبوري في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز “ندرك الاعباء الكبيرة التي ستترتب على مفوضية الانتخابات وعموم الدولة لو صوت البرلمان على حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة”.واضاف الجبوري ان “حديثنا عنها ليس مناورة او من فراغ لكنها […]

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