بريطانيا: روسيا تعيد تجنيد المسرحين من الجيش خلال العقد الأخير

2022/04/10 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تمضي في تعزيز قوتها العسكرية مستعينة بالأفراد الذين خرجوا من الخدمة العسكرية منذ عام 2012.

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