القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية

2022/04/10 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات هليكوبتر هجومية روسية دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات.ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزارة قولها في بيان إن “طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه.إيه-52 دمرت أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية”.وقالت وكالة الأنباء إن الوزارة نشرت لقطات فيديو لطائرات هليكوبتر هجومية من […]

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