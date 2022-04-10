2022/04/10 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XedR7nt594I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يطلب المواجهة ومصرف الرافدين يحيل موظفيه للتحقيق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يطلب المواجهة ومصرف الرافدين يحيل موظفيه للتحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).