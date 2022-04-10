2022/04/10 | 13:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجح لاعب توتنهام، سون هيونغ مين، في تحطيم رقم البلجيكي إيدين هازارد، حيث سجل نجم توتنهام ثلاثية رائعة خلال الفوز 4-0 على أستون فيلا.بات توتنهام الآن في مقعد القيادة لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى، كما يواصل هاري كين، وسون، الاندماج لتحقيق تأثير كبير.وتجاوز نجم توتنهام الرقم القياسي المسجل باسم […]

ظهرت المقالة سون هيونغ يحطم رقم هازارد في البريميرليج أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سون هيونغ يحطم رقم هازارد في البريميرليج) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سون هيونغ يحطم رقم هازارد في البريميرليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).