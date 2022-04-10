الكشف عن سيناريو جديدة في ظل استمرار الانسداد السياسي

2022/04/10 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، عن سيناريو جديدة في ظل استمرار الانسداد السياسي وخلال المرحلة المقبلة، وعدم تمكن كل الأطراف من المضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال المصدر، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “التحالف الثلاثي، لديه نية وفكرة في الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، مع اجراء تعديل وزاري شامل، في حال استمر الانسداد […]

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