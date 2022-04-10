إنها مثل سماد للدماغ

2022/04/10 | 13:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللياقة العقلية هي الحفاظ على حالة من الرفاهية في طريقة تفكيرنا وتصرفنا وشعورنا.لدينا آلاف الأفكار يوميًا، لذلك من الصعب جداً إدارة تلك الأفكار الجامحة، وإذا كنت تشعر أنك تكرر الأنماط ذاتها مرارًا وتكرارًا، فهذه علامة أكيدة على أن لياقتك العقلية ليست كما يجب أن تكون.من تمارين التنفس إلى تناول الأطعمة الصحية، إليك بعض الطرق لتحسين لياقتك العقلية

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