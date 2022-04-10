اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية

2022/04/10 | 13:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروابط الالكترونية لاستمارات التقديم للخريجين.

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