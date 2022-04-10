مصدر حكومي يوضح اسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار

2022/04/10 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا مصدر في الحكومة العراقية، يوم

الأحد، ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل

الدينار الى خفض حصص الشركات المشاركة

في مزاد البنك المركزي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه

لوكالة شفق نيوز وتابعتها وكا

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