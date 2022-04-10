كردستان العراق يعتزم بناء 4 سدود مائية دون علم بغداد

2022/04/10 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوالى الأزمات المائية على العراق

يوما بعد يوم، فبعد حد كل من تركيا

وإيران من تدفق المياه النابعة من

أراضيهما نحو العراق جاء إقليم كردستان

العراق بصفعة جديدة لبغداد بإعلان عزمه

بناء 4 سدود جديدة.

ووق

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