آفاق المواجهة بين -بريكس- بقيادة روسيا والصين وتحالف الناتو - علاء اللامي

2022/04/10 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي هل سيكون عالم القطبين الشرقي الجنوبي بقيادة دول "بريكس" والغربي بقيادة الناتو أفضل أم أسوأ لشعوب الشرق والجنوب؟ وماهي بريكس، وما مدى قوتها الاقتصادية والجيوسياسية، وما مدى خطورة "المبالغات الانتصارية" بقرب انهيار الاقتصاد الغربي الدولاري؟لنبدأ بالخبر الذي يقول: "ستقوم دول بريكس، روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، على خلفية العقوبات، بتسريع العمل على إقامة نظام مراسلة مالية خاص ووكالة ......





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