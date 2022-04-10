الى الضابط السابق في الجيش الملكي ، المعارض لمغربية الصحراء ، النقيب / القبطان مصطفى اديب - سعيد الوجاني

2022/04/10 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني الى الضابط في الجيش الملكي ، المعارض لمغربية الصحراء ، النقيب / القبطان مصطفى اديب .هذه حججنا التاريخية والعلمية على مغربية الصحراء .



فهاتوا انتم بحججكم العلمية والتاريخية ان كنتم حقا صادقين .وبعد قراءة هذه الدراسة الموضوعية التي تتضمن مذكرة / وثيقة للوالي مصطفى السيد مؤسس الجبهة ، يعترف فيها بمغربية الصحراء ، ونشر وثيقة لقادة جيش التحرير المغربي يؤكدون فيها مغربية الصحراء ، وتأكدت لك الح ......





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