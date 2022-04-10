الشرطة الإنجليزية تحقق في واقعة رونالدو

2022/04/10 | 13:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت شرطة الميرسيسايد أنها تحقق في واقعة اعتداء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على أحد مشجعي إيفرتون، عقب مباراة الفريقين، أمس السبت.وكان التوفيز تفوق على الشياطين الحمر بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وبعد انتهاء المباراة، قام رونالدو برد فعل غاضب أثناء الخروج الملعب تجاه […]

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