العواصف الترابية تدفع الى اعلان حالة الانذار في “مثلث الصفرة”

2022/04/10 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الاحد، عن اعلان حالة الانذار في مثلث الصفرة شمال ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العواصف الترابية بلغت اشدها وحجبت الرؤيا بشكل كبير واثرت على عمل الكاميرات الحرارية في قاطع المسؤولية ضمن منطقة الصفرة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين”.واضاف العزاوي،ان” الحشد […]

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