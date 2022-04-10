بلومبرغ: اتفاق وشيك بين إيطاليا ودولة عربية لاستبدال الغاز الروسي

2022/04/10 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر لم تسمها، أن الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بحوالي 50% بصفقة جديدة من المقرر توقيعها يوم غد الاثنين.

ومن المحتمل أن تقود زيادة الصادرات الجزائر لتحل محل روسيا كأكبر مورد للغاز الطبيعي لإيطاليا.

وقالت المصادر، إن الجزائر ستعزز صادراتها إلى إيطاليا بنحو 9 إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول نهاية عام 2022، وفقاً لما اطلعت عليه.

واستلمت إيطاليا نحو 21 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر عام 2021 مقارنة بنحو 29 مليار متر مكعب من روسيا.

ومن المقرر توقيع الاتفاق يوم الاثنين بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر العاصمة حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس عبد المجيد تبون، وتشمل الاتفاقية زيادة واردات الغاز من الجزائر واستثمارات مشتركة في مصادر الطاقة المتجددة.

تعتمد إيطاليا، على الواردات الروسية لنحو 40% من استهلاكها من الغاز، وتسعى للحصول على إمدادات بديلة حيث يفكر قادة الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد ما يجري من أحداث في أوكرانيا بعد الحرب الروسية.

وقالت إيطاليا إنها ستدعم فرض حظر على الغاز الروسي إذا توحد الاتحاد الأوروبي وراء هذه الخطوة.

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